Foto ironica pubblicata su Instagram dall’ex centrocampista rossazzurro Marco Biagianti. Malgrado non militi più tra le file del Catania, Biagianti – che adesso gioca nella Meta Catania (calcio a 5) – sente eccome l’importanza del derby siculo per eccellenza col Palermo, in programma lunedì sera allo stadio “Renzo Barbera”. Ricordi indelebili anche per lui, quelli vissuti da calciatore contro il Palermo.

