CATANIA SOCIAL – Pecorino e Martinez: “Credi sempre in te stesso, soffri e vinci in silenzio”

Emanuele Pecorino e Miguel Angel Martinez avanti sulla strada dell’umiltà. Entrambi protagonisti nella preziosa e meritata vittoria ottenuta dal Catania contro la Vibonese, sui social esprimono sinteticamente il loro pensiero dopo la conquista dei tre punti. Pecorino punta sul concetto “Credi sempre in te stesso!!”. Un modo per non abbattersi mai di fronte alle avversità, senza perdere di vista gli obiettivi prefissati e la consapevolezza del potenziale di cui si dispone. Entrando nel tabellino dei marcatori mercoledì sera, Pecorino ha siglato il suo secondo gol in maglia rossazzurra ma può migliorare ancora tanto.

L’estremo difensore spagnolo, invece, posta il seguente messaggio su Instagram: “Sufre en silencio. Gana en silencio” che, tradotto, significa “Soffri in silenzio. Vinci in silenzio”. Dopo il digiuno di vittorie, il Catania ha riassaporato il gusto dei tre punti e Martinez ci ha messo del suo, a protezione del risultato effettuando un paio d’interventi molto validi. Stava quasi per realizzare un altro miracolo nel finale su Plescia, non riuscendo nell’intento di tenere inviolata la propria porta. Ci riproverà domenica al cospetto della Turris.

