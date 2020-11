CATANIA SOCIAL – Pecorino: “Il primo gol non si scorda mai”

“Il primo non si scorda Mai!!”. Chiaro riferimento di Emanuele Pecorino, sui social, al gol messo a segno lunedì sera contro il Palermo. La prestazione offerta dal Catania non è stata brillante, ma le cose si stavano mettendo male con il rischio concreto che i rossazzurri perdessero il derby. Pecorino ha avuto il merito di evitare il ko al Catania, festeggiando la sua prima rete da calciatore professionista, per giunta all’esordio da titolare in campionato e nel contesto di una gara così importante come il derby. L’auspicio è che questo gol sia solo uno dei tanti che Pecorino, catanese doc, metterà a segno nella sua carriera.

Visualizza questo post su Instagram “ Il primo non si scorda Mai!! “ 🔴🔵🦁 Un post condiviso da Emanuele Pecorino (@emanuelepecorino_) in data: 10 Nov 2020 alle ore 9:49 PST

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***