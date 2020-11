CATANIA – TURRIS: dirigerà Angelucci, due precedenti dell’arbitro con la squadra campana

Detto di Acanfora che dirigerà l’incontro Catania-Vibonese, sono stati designati gli arbitri per la 12/a giornata di Serie C. Catania-Turris, in programma domenica 22 novembre e valevole per il girone C, sarà diretta da Luca Angelucci (Foligno). Assistenti Mattia Politi (Lecce) e Riccardo Pintaudi (Pesaro). Quarto ufficiale di gara, Mario Saia (Palermo). Nessun precedente con il Catania per il “fischietto” umbro. Due, invece, le partite della Turris arbitrate. I campani hanno pareggiato 0-0 tra le mura amiche al cospetto di Marcianise e Cavese rispettivamente nella stagione 2015/16 e 2017/18, in entrambi i casi nel campionato di Serie D.

