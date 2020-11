CATANIA – VIBONESE: probabili formazioni, Silvestri e Claiton nodo da risolvere. Chi a centrocampo?

Ipotesi di formazione per il match Catania-Vibonese, recupero dell’ottava giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma questa sera allo stadio “Angelo Massimino” con inizio alle ore 20:30.

Peppe Raffaele potrebbe proseguire sul solco del 4-3-3 utilizzato domenica scorsa a Teramo, o in alternativa rispolverare il 3-5-2. Va risolto il nodo Silvestri e Claiton. Mister Raffaele ha preannunciato che saranno ulteriormente valutate in mattinata le loro condizioni fisiche. Stringeranno i denti per esserci? Le uniche alternative rispondono ai nomi di Noce, Calapai o Zanchi centrali. L’ipotesi di formazione più probabile vedrebbe Martinez a protezione dei legni. Linea difensiva a quattro con Calapai (o Albertini), Silvestri, Claiton e Zanchi. Izco, Maldonado e uno tra Welbeck e Dall’Oglio collocati in mediana e l’ex di turno Emmausso a completare il tridente offensivo con Pecorino e Reginaldo. Tra gli indisponibili figurano Santurro, Tonucci, Pellegrini, Vicente e Piccolo; Manneh è impegnato con la nazionale gambiana mentre Arena è fuori lista.

Al netto dei giocatori indisponibili causa Covid, il tecnico della Vibonese Angelo Galfano (che riprenderà regolarmente il suo posto in panchina) parrebbe orientato ad opporre agli etnei lo stesso undici di partenza che ha superato il Potenza, ma non si esclude qualche modifica parziale. La soluzione più accreditata sembra essere l’utilizzo del modulo 3-5-2 con i seguenti interpreti: il portiere Mengoni, i difensori Sciacca, Redolfi e Bachini, i centrocampisti Ciotti, Ambro, Tumbarello, Laaribi e Mahrous, gli attaccanti Plescia e Spina.

La direzione di gara è affidata al signor Marco Acanfora della sezione AIA di Castellammare di Stabia, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Ivan Catallo di Frosinone e Davide Conti di Seregno e dal IV ufficiale Enrico Gemelli di Messina. L’incontro sarà visibile online su Eleven Sports e radiofonicamente su Radio Fantastica (FM 89.2).

