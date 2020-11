CONFENTE: “Esordio con questa maglia bellissima sensazione”

Prima apparizione in casacca rossazzurra per l’estremo difensore Alessandro Confente, che nella gara vinta contro l’Avellino al “Partenio-Lombardi” ha difeso i pali in sostituzione dello spagnolo Miguel Angel Martinez, purtroppo fermato dal Covid.

Confente ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso i canali ufficiali del Catania:

“E’ stata una bellissima sensazione l’esordio con questa maglia. Lo aspettavo da un pò. Venendo a Catania è normale che il primo obiettivo sia quello di giocare, soprattutto per piazza, storia e tifo. Sono molto contento, peccato per il gol subito, poteva essere un esordio ancora più bello. L’importante è che sia arrivata la vittoria per la squadra. Loro erano molto strutturati e bravi di testa, per cui ho cercato di aiutare la squadra sfruttando anche l’altezza che me lo può permettere. Mi è andata bene. A livello di prestazione stiamo ingranando, dobbiamo migliorare ancora. Ad esempio soffriamo ancora negli ultimi minuti, ma oggi il tempo di sofferenza lo abbiamo un pò ridotto. Siamo molto più squadra dentro e fuori dal campo. Il gol di Maniero? E’ stato un gran gol ma io faccio autocritica, potevo fare meglio. Forse ero posizionato leggermente male nella circostanza”.

