CRISCITIELLO sull’ex rossazzurro De Zerbi: “Più umile rispetto a quando dava due calci al pallone a Catania”

Michele Criscitiello, attraverso un editoriale redatto per tuttomercatoweb.com, tesse le lodi dell’ex calciatore del Catania Roberto De Zerbi, che adesso sta facendo faville sulla panchina del Sassuolo in Serie A praticando un calcio entusiasmante ed efficace. Tra le parole più interessanti spese nei suoi confronti, Criscitiello rileva che “De Zerbi ha costruito questa squadra con le sue idee, si è scelto i calciatori e non ha mai cambiato la sua filosofia di gioco. Vive di calcio 24 ore al giorno, non ha perso l’umiltà di quando allenava il Darfo vicino casa ed è più intelligente da allenatore che da calciatore. E’ più bravo da allenatore che da calciatore ed è paradossale che sia più umile da quando allena che quando dava due calci al pallone a Catania e Napoli”.

“De Zerbi sente ancora oggi i calciatori che allenava in D e in C. I fenomeni che allenano in serie A hanno cancellato quei numeri dalla rubrica. De Zerbi, lo scorso anno dopo aver fermato a Torino la Juventus di Sarri ad ora di pranzo, alle 17 sapeva già tutti i risultati di serie C e serie D. Segno di grande preparazione e grande umiltà. Chi arriva in serie A pensa di mettere giacca e cravatta e finisce lì ed è proprio quando arrivi in serie A che invece devi continuare a guardare indietro”.

