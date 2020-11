CRISTALDI: allenatore in prima, è già successo sulla panchina del Catania

La scelta per la sostituzione dello squalificato Giuseppe Raffaele, vista anche l’assenza causa Covid dell’allenatore in seconda Giuseppe Leonetti, è ricaduta sul collaboratore tecnico Gianluca Cristaldi. In passato, nello staff rossazzurro di Andrea Sottil, ricoprì il ruolo di vice sedendo anche sulla panchina del Catania da tecnico della prima squadra nella stagione 2018/19.

Prese il posto di Sottil (espulso) a partire dal secondo tempo di Catania 1-1 Potenza, gara Play Off di Serie C risalente al 22 maggio 2019 (ritorno quarti di finale) che vide gli etnei ottenere la qualificazione grazie al decisivo pareggio di Di Piazza (77′), in risposta al vantaggio ospite di Lescano (13′). Successivamente, sempre ai Play Off (semifinale d’andata), per Cristaldi nuovo risultato di parità nel derby Catania 2-2 Trapani in cui l’Elefante, sotto di due reti (marcatori Tulli e Ferretti), reagì con la doppietta di Lodi.

