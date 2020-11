ESCLUSIVA – Vicente, l’agente replica a Pellegrino: “Stupito dalle sue dichiarazioni, confermo che non siamo stati informati dell’esclusione”

Gianfranco Cicchetti, agente del centrocampista Bruno Vicente, replica alle dichiarazioni del Direttore dell’Area Sportiva rossazzurra Maurizio Pellegrino ai microfoni di TuttoCalcioCatania.com:

“Leggo con stupore le dichiarazioni del direttore del Catania, Maurizio Pellegrino. La sua è una evidente caduta di stile che non fa altro che peggiorare la magra figura morale e professionale che ha già fatto con il sottoscritto e con il calciatore Vicente. Confermo, infatti, che né io né tantomeno il calciatore siamo stati informati della sua esclusione dalla lista. Si era deciso, tempo addietro, d’accordo con il calciatore, di aspettare l’esito della visita a Villa Stuart dal prof. Mariani, prima di prendere qualsiasi decisione. Invece, non solo non è stato così (visto che Noce aveva già preso il suo posto nella precedente partita), ma è mancato il tatto di avvisare di tale cambio il calciatore e il suo procuratore. Evidentemente Pellegrino, avendo quasi sempre fatto l’allenatore in carriera, non sa che è di buona norma interloquire e avvisare gli agenti di qualsiasi iniziativa che riguarda gli stessi. Sarebbero bastate due cose per chiudere questa vicenda: avvisare gli interessati, oppure ammettere di non averlo fatto, per una banale dimenticanza. L’argomento si sarebbe chiuso ancora prima di aprirlo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***