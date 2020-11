EX ROSSAZZURRI – Argurio: “Lucarelli sta dimostrando tutto il suo valore, ma la Ternana non è il nuovo Monza della C”

L’ex Direttore Sportivo del Catania Christian Argurio elogia il lavoro sin qui svolto alla Ternana da Cristiano Lucarelli, soffermandosi più in generale sulla lotta ai pieni alti della classifica del girone C di terza serie, ai microfoni di tuttomercatoweb.com:

“Quello di terza serie è un campionato che è solitamente molto duro e in piena pandemia lo è ancora di più. Per questo motivo più che di un calciatore vorrei porre l’attenzione su quanto di buono sta facendo Cristiano Lucarelli a Terni. Assieme all’ottimo lavoro del presidente e del direttore sportivo nella costruzione della squadra Lucarelli sta dimostrando tutto il suo valore. Si vede la sua mano in maniera chiara ed evidente. Ternana nuovo Monza della Serie C? No. Anche perché questa stagione, così martoriata non può essere paragonata a quella passata. Sicuramente loro e il Bari sono le società favorite nel girone C, con Avellino e Teramo come terze incomode”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***