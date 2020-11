EX ROSSAZZURRI: bum bum Curcio, quinto gol con la maglia del Foggia

Continua a segnare con regolarità l’ex calciatore del Catania Alessio Curcio. Ceduto nella sessione estiva del calciomercato al Foggia, Curcio ha messo a segno una doppietta (di pregevole fattura il primo gol, su rigore il secondo) contro la Turris allo stadio “Zaccheria”. Nel match valido per la 10/a giornata del girone C di Serie C, i satanelli hanno pareggiato con il risultato di 2-2. Ospiti passati per due volte in vantaggio con Longo e Pandolfi, Curcio ha risposto con un gol per tempo. Ottimo il suo impatto in maglia rossonera.

VIDEO – La prima rete di Curcio contro la Turris

