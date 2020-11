EX ROSSAZZURRI – Carannante: “Il campionato di Lega Pro è tutto falsato. Palermo-Catania derby assurdo, Ternana fresca e riposata a gennaio…”

Campionato di Lega Pro falsato? Sono parole un pò forti ma che più di qualche dirigente e addetto ai lavori continua a pronunciare. Un concetto ribadito anche da Roberto Carannante, ex tra le altre di Catania ed Avellino, intervistato da Sportchannel 214. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“Campionato falsato? Sì assolutamente. Quando non c’è una continuità di partite e non c’è certezza se giocare o meno, è tutto falsato. Tenere la concentrazione, tenere la squadra sul pezzo in settimana, non è facile. Mi metto nei panni degli allenatori, come fare per motivare un gruppo. Magari prepari una partita e arrivi al momento di giocare e non giochi oppure giochi e poi ti fermi altri 15 giorni, non è più calcio. Ho visto la partita Palermo-Catania in tv, con il Palermo che aveva solo un portiere in panchina, secondo me è tutto assurdo. Che poi hanno fatto un’impresa, pareggiando, è un altro paio di maniche, ma questo non è calcio. La Ternana per ora ha sempre giocato e arriverà fresca e riposata a giocarsi le partite a dicembre-gennaio, mentre l’Avellino e tante altre, dovendo recuperare, dovranno giocare ogni 3 giorni (sempre che il Covid lo permetta) e sarà tutto più difficile”.

