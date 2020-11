EX ROSSAZZURRI IN GOL: Castro decisivo a Reggio, il gol di Rizzo non basta alla Triestina per vincere

Nel recente turno di campionato tra i professionisti, alcuni ex calciatori del Catania sono entrati nel tabellino dei marcatori fornendo un contributo determinante alla causa. A cominciare da Lucas Castro. ‘Pata’ sta attraversando un momento di forma favorevole, in Serie B ha siglato il gol che è valso il successo per 1-0 della SPAL sul campo della Reggina. Nel finale, però, si è fatto espellere ingenuamente.

Scendendo di categoria, Alessio Curcio ha trasformato impeccabilmente il rigore che ha permesso al Foggia di aggiudicarsi il derby contro il Bari allo “Zaccheria”. Prima rete in questo campionato per Andrea Russotto. Porta la sua firma il momentaneo vantaggio della Cavese nella pazza sfida di Potenza (4-4 finale). Protagonista in negativo, invece, il difensore Alessandro Bastrini nella partita persa tra le mura amiche dal Monopoli per 3-1 al cospetto della Virtus Francavilla, deviando nella propria rete il tiro di Tchetchoua (terza marcatura ospite).

Passando al girone B di Serie C, il solito centrocampista goleador Fabio Scarsella fissa il pari esterno (1-1) della Feralpisalò contro il Legnago. Giuseppe Rizzo, infine, sigla lo 0-2 della Triestina che però non basta per avere ragione dell’Arezzo di Camplone, capace di evitare la sconfitta finalizzando il 2-2 conclusivo.

