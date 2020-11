EX ROSSAZZURRI – Lucarelli (all. Ternana): “Lotta promozione, da presuntuosi tagliare fuori squadre come il Catania”

Ternana sempre più in testa alla classifica, ma l’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli ritiene che il campionato sia ancora lungo per definire i rossoverdi favoritissimi per il salto di categoria:

“Mai sentito di squadre che fanno un avvio boom e poi flettono? E’ una caratteristica delle squadre della Serie C – spiega al Corriere dello Sport – Non tanto tempo fa è capitato all’Alessandria, qualcosa di simile l’ho visto io a Catania con il Lecce che poi ha fatto filotto e dalla C è salito in A. Certo, poi ci sono i casi come la Reggina che ti dicono il contrario. Ma in un campionato così ricco qualitativamente, meglio non dare alcunché di scontato. Fame, dovremo averne tanta. Essere cani da tartufo per inseguire con ossessione sistematica il miglioramento. Lucarelli deve ancora vincere. Sarebbe presuntuoso sostenere che top club come Bari, Catania, Palermo, Catanzaro, Avellino e Juve Stabia sono già fuori dai giochi per la promozione diretta”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***