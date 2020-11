EX ROSSAZZURRI – Sardo: “Avellino-Catania gara molto accesa e combattuta”

Così Gennaro Sardo, doppio ex di Avellino-Catania che da giugno 2017 ha abbandonato il calcio giocato e attualmente è vice-team manager al Chievo Verona:

“Sarà una gara molto accesa, tra due squadre molto importanti del Sud che hanno calcato anche campi di Serie A – afferma a Prima Tivvù – Spero non sia solo un match combattuto agonisticamente ma anche una bella partita. La Serie C è un campionato davvero difficile, vi fanno parte grandi squadre soprattutto nel girone meridionale, che seguo in particolare perchè ci sono dei club a cui sono legato. Spero che almeno una delle formazioni campane vada in B”.

Sardo si è anche espresso sui momenti difficili personalmente attraversati nei mesi scorsi: “Ho riportato una polmonite interstiziale da Covid e non riuscivo a respirare, con febbre alta. Purtroppo ho vissuto sulla mia pelle cosa significhi. Sono stato dieci giorni in ospedale, poi in isolamento a casa perchè ero ancora positivo. E’ stato un incubo, raccomando a tutti di stare molto attenti indossando le mascherine, utilizzando il gel igienizzante e sanificando gli ambienti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***