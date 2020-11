EX ROSSAZZURRI – Tempi duri per Salandria e Mbende. Il Pres. della Viterbese: “In ritiro finchè necessario…”

Momento difficile per gli ex calciatori del Catania Francesco Salandria e Moise Mbende con la maglia della Viterbese. La squadra laziale occupa il terz’ultimo posto in classifica, dopo che nel precampionato era stato illustrato un progetto ambizioso. Il Presidente Marco Arturo Romano però non getta la spugna, speranzoso di recuperare il terreno perduto, ma emette un duro comunicato. Tra le parole più significative, si legge che “dopo la partita di domenica ho visto un atteggiamento remissivo di persone che accettano la sconfitta come se fosse una cosa normale: abbracciare i calciatori avversari a fine partita e sorridere nel pullman sono atteggiamenti tipici di dilettanti perdenti. Io non voglio un gruppo di dilettanti intorno a me, questa è una società di professionisti. Il futuro è fatto di lavoro”.

Romano ha aggiunto che i calciatori andranno in ritiro finchè sarà necessario manifestando la volontà di avere a disposizione delle “persone che lavorano e “buttano il sangue” per la Viterbese. Questo periodo, da qui a gennaio, servirà a testare queste persone”.

