FAI LA FORMAZIONE: Teramo-Catania, sostituisciti a Raffaele

Quale formazione opporre al Teramo, avversario del Catania per l’11/a giornata del girone C di Serie C 2020/21? Chiediamo ai tifosi di schierare idealmente i rossazzurri sostituendosi alle scelte di Mister Giuseppe Raffaele. Esprimi le tue preferenze sull’undici titolare da mandare in campo domenica pomeriggio allo stadio “Gaetano Bonolis” (Tonucci, Vicente, Piccolo e Sarao tra gli assenti, ndr):

TERAMO-CATANIA: fai la formazione rossazzurra Martinez Confente Calapai Claiton Silvestri Zanchi Pinto Albertini Panebianco Dall’Oglio Izco Maldonado Rosaia Welbeck Biondi Emmausso Reginaldo Pecorino Piovanello Manneh Vrikkis Gatto Created with

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***