GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “No allo stop del campionato, sarebbe un segnale negativo”

Possibile stop del campionato di Serie C? Alcuni dirigenti si sono espressi favorevolmente in tal senso, vedi l’Amministratore Unico del Monopoli Alessandro Laricchia, ma non è dello stesso avviso il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli:

“La Serie C va avanti e lo fa nel rispetto e nella tutela della salute – dice – Riteniamo che questo sia il compito della Lega , avendo cura di rapportarsi alla situazione epidemiologica del Paese e, altresì, seguire le indicazioni sanitarie. Oggi si gioca. Se non si giocasse sarebbe un segnale negativo che andrebbe oltre il calcio. Il calcio è anche un segnale di speranza. È evidente che terremo sempre conto della situazione in stretto rapporto con i presidenti dei club”.

