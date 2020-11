GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “A norma di regolamento si è giocato a Palermo. Spero che il derby di ritorno sia diverso”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli torna sul derby di Sicilia giocato praticamente senza panchinari per il Palermo, ad eccezione di un giovane portiere della Primavera.

“Questo non è calcio, lo ripeto da mesi. Però tutti insieme abbiamo stabilito che dobbiamo provare a giocare e dobbiamo farlo – afferma a tuttoc.com – Ieri mi sono beccato tanti insulti sui social ma è stato seguito il regolamento. Che prevede di giocare nel caso di 13 giocatori non colpiti dal Covid. Purtroppo il Palermo aveva due squalificati e quindi aveva a disposizione solo 11 titolari più un portiere di riserva. Per fortuna sul campo la sfida è stata viva, con i rosanero che hanno sfiorato la vittoria nonostante la mancanza di cambi. Certo che giocare senza pubblico e con gli uomini contati è come darti una coltellata. Ma per il valore economico e sociale che ha il calcio dobbiamo andare avanti. Speriamo che il derby di ritorno potrà essere completamente diverso. Campionato è falsato? Non userei il termine falsato perché ricorda quello dei 112 punti di penalizzazione. E anche perché continuando a dire che è falsato non invogliamo sicuramente gli sponsor a puntare sulla Lega Pro. Che poi sia un campionato del tutto eccezionale e caratterizzato dal Covid-19 è impossibile da negare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***