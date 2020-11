GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Stop del campionato? Aspettiamo il 27-28 novembre…”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli non esclude a priori uno stop del campionato di Serie C, ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

“Stop del campionato? Abbiamo varato come Direttivo tutte le ipotesi possibili nel caso in cui succeda – mi auguro di no – una situazione più grave. Malgrado i sacrifici e tutto quello che stiamo patendo, in particolare i club, dobbiamo fare quello che fa il Paese. La data di verifica è il 27-28 novembre per tutto il Paese. In maniera molto responsabile dovremo andare avanti fino a quella data, poi vedremo. E’ una situazione veramente difficile, me ne rendo conto. La pandemia si è andata espandendo, non è semplice preparare una partita non sapendo fino all’ultimo se si giocherà o meno. Se non c’è pubblico diventa difficile anche per gli sponsor”.

“La Premier League ha determinato di corrispondere alle serie sottostanti una cifra consistente facendo un’azione di grande solidarietà e valore, pensando al sistema e svolgendo un ruolo di leadership. Noi siamo quelli della Cassa Integrazione, i nostri emolumenti sono veramente a livelli molto normali. A gennaio c’è il rischio del collasso, da circa un anno non arriva un euro nelle casse delle società”.

“Riforma dei campionati? Noi siamo l’unica Lega che in tutti questi decenni ha fatto un’auto-riforma, passando da 90 a 60 squadre. Non abbiamo risolto quasi niente. Bisogna ragionare di sistema. Qual è la mission del campionato? E la sostenibilità economica? Serve una visione sistemica, se si parla di numeri non si fanno le riforme”.

