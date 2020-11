GIUDICE SPORTIVO: ammenda al Catania, quattro turni di squalifica a Raffaele

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, ha assunto la decisione d’infliggere al Catania un’ammenda di € 1.500 “per indebita presenza negli spogliatoi, al termine della gara, di persone non identificate ma riconducibili alla società (r.cc.)”. L’allenatore Giuseppe Raffaele, invece, è stato squalificato per quattro giornate “perché, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco sottraendo la disponibilità del pallone a un calciatore della squadra avversaria, costringendo l’arbitro a sospendere la gara per decretarne l’espulsione“.

