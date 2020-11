IGNOFFO: “Avellino 3-6 Catania, il mio esordio in panchina fu un disastro…”

La scorsa stagione Giovanni Ignoffo, seduto sulla panchina dell’Avellino, visse l’incubo del pesante 3-6 subito contro il Catania al “Partenio”. Lo ricorda ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“Avellino-Catania per me è storia. L’ho vissuta sia da calciatore che da allenatore questa gara e comunque ti rimangono dei ricordi, belli e brutti. Rievoca playoff, campionati, tifoserie straordinarie, stadi stracolmi. L’esordio mio da allenatore al Partenio, anche se arrivò una brutta disfatta. Noi avevamo 12 elementi effettivi, più qualche giovane della Primavera. Reggemmo bene il primo tempo, poi il secondo tempo fu un disastro. La mazzata arrivò nei primi minuti della ripresa quando prendemmo 3 gol in 10 minuti. Io penso che quella gara arrivò in un contesto troppo ravvicinato, con un Catania che per me aveva un organico per poter salire in Serie B. Non fu facile preparare una partita contro una squadra che aveva tante certezze e un mese di lavoro in più rispetto a noi. La squadra però seppe reagire a quell’inizio”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***