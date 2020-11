INCIDENTI A CATANIA DEL 25 OTTOBRE: un ultras tra i denunciati

In merito agli incidenti verificatisi a Catania nel corso della manifestazione del 25 ottobre contro le chiusure anti-Covid disposte dall’ultimo decreto, la Digos ha identificato e denunciato tre persone, due maggiorenni e un minorenne: G.G. di 27 anni, T.G.S. di 24 e un diciassettenne. Il primo, incensurato, apparteneva fino al 2016 al gruppo ultras “D.P.T. Dalla Parte del Torto”. La Procura di Catania ha subito richiesto al G.I.P. del Tribunale, ottenendola, la misura cautelare dell’obbligo di firma per i due maggiorenni. Ai tre è stato anche applicato il Daspo (per la prima volta “fuori contesto”) e per tre anni hanno l’obbligo di comparizione presso gli uffici di P.S. al 1° e 2° tempo di ogni partita del Catania Calcio.

