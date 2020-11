INFERMERIA: Silvestri e Claiton disponibili mercoledì?

Si avvicina Catania-Vibonese ed il tecnico rossazzurro Giuseppe Raffaele spera di recuperare qualche elemento. I centrali difensivi Silvestri e Claiton sono usciti malconci dal rettangolo di gioco domenica (soprattutto il secondo che ha subito il fallaccio del mancato doppio giallo a Mungo), ma dovrebbero essere regolarmente disponibili in vista di mercoledì. Per l’occasione Sarao potrebbe disputare uno spezzone di partita. Ancora rinviato il rientro di Piccolo? Albertini, come Sarao in panchina a Teramo per onor di firma, sta meglio e sarà a disposizione di Raffaele. Manneh ancora impegnato con la Nazionale del Gambia.

