IZCO: “Spero derby al più presto in A. Giocheremo anche per i tifosi”

Il centrocampista del Catania Mariano Izco, tra i rossazzurri più presenti in Serie A, spera in un risultato importante a Palermo, auspicando che al più presto il derby si possa disputare nella massima categoria:

“Sarà una gara molto dura, combattuta, ci sono tutte le premesse per una partita spettacolare – spiega al Giornale di Sicilia – E’ molto bello che si torni a giocare dopo tanti anni Palermo-Catania: per la Sicilia, per il calcio, ma soprattutto per noi calciatori perchè conosciamo il valore di un confronto agonistico come questo. Ci dispiace per l’assenza dei tifosi, perchè sappiamo che ci tengono tantissimo, ma giocheremo anche per loro e speriamo di poter regalare loro una grande gioia. Ma, al di là del risultato del campo, voglio veramente augurare di cuore, da uomo di sport, ad entrambe le tifoserie che il derby di Sicilia possa essere al più presto una partita del campionato di Serie A, con lo stadio pieno di entusiasmo e di tifosi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***