DA ‘LA GAZZETTA DELLO SPORT’ – Calaiò: “Io, palermitano ammirato dai catanesi. Catania, ad Avellino i punti per risalire”

L’ex attaccante del Catania Emanuele Calaiò, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, in vista del confronto di domenica pomeriggio con l’Avellino:

“Catania, non frenare. Ad Avellino ti servono i punti per risalire. Per emergere occorrono tanta fame e pazienza. Poi negli spareggi promozione può vincere chiunque”.

Calaiò torna sulla sua esperienza in rossazzurro: “Sarei rimasto tutti e tre gli anni rispettando l’accordo. Ero vicino casa, stavamo benissimo: casa sul mare, tifosi calorosi, un centro sportivo importante. Ci sono annate storte, ma personalmente sono contento per i 18 gol segnati e per la salvezza raggiunta sul campo. Poi la squadra è stata retrocessa per il caso “i treni del gol” e sono dovuto andare via. Io palermitano ammirato dai catanesi? Ma è stato gratificante convincere i tifosi: all’inizio qualcuno storceva il naso. Sono stato apprezzato, spero, anche per questo”.

