DA ‘LA SICILIA’ – Catania, situazione infermeria. Tonucci, Sarao e Reginaldo verso il recupero

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Il quotidiano fa un aggiornamento della situazione legata all’infermeria rossazzurra in vista del derby. Il rientro di Tonucci è molto probabile e Sarao potrebbe già da oggi ricominciare a lavorare con i compagni. Si attendono gli ultimi controlli per Reginaldo che, comunque, è da giorni negativo ai tamponi e dovrebbe rientrare in gruppo per ritrovare la formazione migliore giusto in tempo per la sfida di Palermo. Da verificare le condizioni di Piccolo e Zanchi, che rischiano di non farcela.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***