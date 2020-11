DA ‘LA SICILIA’ – Marchese: “Il Catania può giocarsela ovunque, la società è seria e Raffaele preparato”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania è alla pari con tutte le big della C. Ad Avellino per vincere”. E’ il grido di battaglia dell’ex terzino rossazzurro, attuale allenatore della Primavera del Catania, Giovanni Marchese al quotidiano La Sicilia. Marchese, felice della fiducia della società e di essere stato coinvolto nel nuovo progetto etneo aggiunge: “Società seria, giocatori di categoria, il tecnico è preparato, fa giocare la squadra al meglio e presto arriveranno i risultati con regolarità. Ad Avellino sarà una gara tosta come le altre, il campionato è infernale con la Ternana favorita ma il girone C può stravolgere la griglia ed il Catania è in grado di giocarsela ovunque, lottando per i Play Off. La difesa è ben assortita, le punte si sbloccheranno, devono ricevere l’aiuto degli altri reparti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***