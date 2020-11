DA ‘LA SICILIA’ – Pellegrino: “Battiamo Vibonese e Turris, ci vuole pazienza”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Dobbiamo sfruttare il doppio turno in casa superando domenica anche la Turris”. Il Direttore dell’Area Sportiva del Catania Maurizio Pellegrino, ai microfoni del quotidiano La Sicilia, sottolinea l’importanza delle prossime imminenti gare casalinghe. A cominciare da mercoledì con la Vibonese. “Ci vuole solo pazienza – dice – mi sarei aspettato qualcosa di più ed in futuro mi aspetto molto di più, ma il nostro tecnico finora non è mai riuscito a schierare la formazione base. Il calendario e l’emergenza Covid non ci hanno aiutato per niente, sul mercato ci siamo mossi nel limite delle nostre possibilità. Qualcuno fatica ma la squadra s’impegna. A Teramo fino all’ultimo abbiamo assediato l’area avversaria. Sarà un anno di transizione con la speranza di regalare qualche soddisfazione inaspettata”.

