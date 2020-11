DA ‘LA SICILIA’ – Urso (Giarre): “Con la Primavera del Catania gli anni più belli”

E’ cresciuto nelle giovanili del Catania. Oggi rappresenta un tassello importante del Giarre, in Serie D. Il centrocampista classe 1991 Orazio Urso torna sull’esperienza vissuta in rossazzurro, ai microfoni de La Sicilia:

“La Primavera del Catania? Gli anni più belli. Nasco esterno alto, poi Giovanni Pulvirenti mi arretrò. Mi sono confrontato con il fior fiore di giocatori oggi in Serie A come Florenzi, De Sciglio, Insigne e Immobile ma anche Zigoni e Strasser. Quel Catania era molto forte. Ho avuto in squadra giocatori come Donnarumma e Nicastro, Fabio Sciacca. Sono stato in squadra con tanti giocatori tecnicamente forti, la rosa era completa. Due anni splendidi. Con il senno di poi sarei dovuto rimanere un altro anno in Primavera (andò a Marsala) e puntare al debutto in prima squadra”.

