LO MONACO: “Catania-Palermo è il vero derby di Sicilia, l’ho vinto su entrambe le sponde”

Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Catania e Palermo, in vista del derby di Sicilia ai microfoni di mediagol.it:

“È un derby bello sempre quello di Sicilia che fa un po’ di tristezza perché giocato in Serie C, quando parliamo di due piazze che meriterebbero inconfutabilmente la Serie A per storia, passione e tradizione. I derby vissuti da dirigente su entrambe le sponde? Diciamo che i derby contro il Palermo quando ero al Catania vedevano spesso gli etnei vincenti, quando fui A.D. rosanero, invece, fu il Palermo a prevalere allo stadio “Renzo Barbera”. Quando ero al Catania chiaramente ho il ricordo indelebile del famoso 4-0 in nostro favore al “Barbera” sul quale mi piace ricordare un curioso retroscena. Un caro amico palermitano, uomo di spettacolo, durante quella settimana mi disse in modo scaramantico e scherzoso: ‘Domani vincerà il Catania 4-0’. Non so cosa abbia pensato quando si verificò effettivamente un risultato così eclatante e per nulla scontato. Da palermitano avrà vissuto la curiosa circostanza con un certo imbarazzo. Molto significativa fu anche la vittoria del mio Palermo contro gli etnei che in quel momento si trovavano in una zona di classifica più alta rispetto ai rosanero che cercavano di risalirla. Parliamo di bei ricordi, perché vincere un derby è particolare. Non è una partita come le altre. Catania-Palermo è il vero derby della Sicilia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***