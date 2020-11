LO MONACO: “Palermo, grande volitività. Catania, la nuova proprietà saprà cosa fare per riportarlo in alto”

Così, ai microfoni di sport19.it, l’ex dirigente di Catania e Palermo Pietro Lo Monaco sul derby di Sicilia disputato lunedì sera allo stadio “Renzo Barbera:

“Prestazione Palermo? Non la definirei “eroica”, ma sicuramente di grande volitività. Soprattutto perché la squadra è stata costretta a giocare in undici, e poi in dieci per l’infortunio di Valente. Grande cuore, oltre che segno che la squadra sta lavorando bene, nonostante il Covid abbia colpito il Palermo in maniera molto decisa. In questo momento la classifica non rende assolutamente merito al momento agli sforzi della società”.

“Il Catania? Al di là del risentimento per una partita che non è andata bene, chi è subentrato consapevolmente nella gestione del Catania sa quel che questo campionato presuppone. Hanno fatto tutto quel che secondo loro andava fatto, ed allestito un organico che abbia una certa competitività. Sapranno loro come motivare la squadra. Non solo quando c’è di mezzo il derby, ma per tutto il campionato e per riportare il Catania dove ci si aspetta”.

