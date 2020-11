LORENZINI (Turris): “Catania ottima squadra ma sul campo non c’è stato un grande divario…”

Titolare contro il Catania, il difensore della Turris Filippo Lorenzini torna sulla trasferta di Lentini, intervenendo ai microfoni di tuttoturris.com:

“Di fronte avevamo un’ottima squadra, che forse finora non aveva ottenuto i risultati che tutti si aspettavano, ma i nomi che la compongono parlano chiaro. Per quanto ci riguarda, credo che la Turris si sia comportata come sempre ha fatto fin qui, e con un pizzico di cattiveria in più avremmo potuto fare anche il colpaccio. Tuttavia, credo che il pareggio sia il risultato più giusto. Nel rettangolo di gioco non c’è stato un grande divario tra noi e loro, nonostante i pronostici ci dessero per sfavoriti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***