LUPO: “I valori del campionato non sono ancora quelli, terrei d’occhio anche Catania e Palermo”

Analisi generale del dirigente Fabio Lupo, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, sul campionato di Serie C girone C e le squadre in lotta per i primi posti. Ecco quanto evidenziato da tuttoavellino.it:

“I valori non sono ancora quelli reali. Si, la Ternana sta facendo bene, ma è l’unica che le ha giocate tutte, senza avere un rinvio e forse casi Covid. Il Bari non sta steccando, ha sbagliato lo scontro diretto ma è lì. Lo stesso Avellino, recuperando tutte le gare, sarà a ridosso degli umbri. Io terrei d’occhio le siciliane e lo stesso Teramo. Se proprio devo dire una cosa, il Bari è leggermente al di sotto delle aspettative. La Lega Pro è il primo step del calcio professionistico italiano e si deve permettere di partecipare a questo campionato a società davvero forti e virtuose. Società che abbiamo strutture alla norma, società serie, per evitare poi teatrini come in passato. Questo va valutato”.

