MAZZARANI – Doccia gelata, non concesso il contratto in deroga: “Adesso non potrò giocare fino a gennaio”

Periodaccio per Andrea Mazzarani. Il Livorno aveva spiegato che la questione tesseramento si sarebbe risolta positivamente, invece il giocatore – ancora di proprietà del Catania – non potrà essere tesserato per problemi burocratici. Era stata avanzata l’ipotesi di concessione di un contratto in deroga, ma sono subentrati ostacoli tali da spingere la Federazione a non concedere il tesseramento.

“Sono sinceramente dispiaciuto – ha confidato Mazzarani a livornotoday.it – speravo si trovasse una soluzione perché ormai mi sentivo parte di questa squadra. Adesso non potrò giocare fino a gennaio neanche col Catania e non so neppure con chi potrò allenarmi. Cosa succederà a gennaio? Non lo so davvero, vedremo se ci saranno le condizioni per tornare qui. Mi dispiace, non so cosa altro dire. Ho aspettato tanto e adesso mi trovo in questa situazione”.

