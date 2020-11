MAZZARANI – LIVORNO: fideiussione, la telenovela continua…

Sembrava tutto in via di risoluzione, con importanti rassicurazioni provenienti dalla società amaranto sulla fideiussione necessaria per il tesseramento di alcuni giocatori, tra cui il calciatore di proprietà del Catania Andrea Mazzarani. Dalla FIGC, però, l’ok tarda ad arrivare. Si richiede infatti ulteriore documentazione al Livorno per consentire il tesseramento di nuovi giocatori.

Mazzarani vive da tempo un calvario. Prima con le difficoltà societarie del Catania, poi quelle del Livorno che non ha ancora potuto formalizzare il tesseramento. Oltretutto, nel suo caso, non essendo nello status di svincolato sorge qualche complicazione in più sul piano burocratico. La dirigenza amaranto assicura che la vicenda avrà un lieto fine, prima però occorrerà convincere i vertici federali del pallone ad accettare la fideiussione, fornendo valide garanzie.

