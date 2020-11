MERCATO: Santurro, ipotesi fine prestito a gennaio

27 settembre 2020, Catania 1-1 Paganese, data della prima ed unica partita disputa da Antonio Santurro a difesa dei pali rossazzurri. L’estremo difensore prelevato in prestito dal Bologna nella sessione estiva del calciomercato sembrava destinato a giocarsi il posto da titolare con Miguel Martinez. I problemi fisici riscontrati, unitamente ai tempi di recupero incerti, hanno però suggerito al Catania di reperire sul mercato un nuovo portiere, contrattualizzando Alessandro Confente, approdato in Sicilia a titolo temporaneo via Chievo. Santurro è ancora in infermeria, intanto tra un mese e mezzo sarà di nuovo calciomercato e non si esclude per lui la possibilità di un rientro anticipato dal prestito al Bologna.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***