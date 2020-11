MUTTI: “Catania un pò sofferente, Palermo in ripresa”

In merito alla lotta nei quartieri alti della classifica del girone C di Serie C, l’esperto allenatore Bortolo Mutti menziona anche la situazione del Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

“La Ternana è una squadra ben strutturata guidata da un allenatore esperto come Lucarelli, può fare un campionato di vertice e contendersi il titolo. Bari? Buona squadra, bisogna avere la saggezza e la calma per continuare a lavorare come si deve. Starei attento anche a Palermo e Catanzaro, è un girone molto complicato. Il Catania lo vedo un po’ sofferente, è un passo dietro alle altre e bisogna aspettarlo. Il Palermo sta recuperando giocatori e uscendo dall’isolamento sanitario, si sta rimettendo in carreggiata”.

