PALERMO – CATANIA: dal gol di Legrottaglie a Pecorino, nuovo pareggio al “Barbera”

Con quello di lunedì sera sono 43 gli incroci (9 in Serie A, 17 in Serie B, 8 in Serie C, 5 in Coppa Italia e 4 in Coppa Italia Serie C) in gara ufficiale tra Palermo e Catania disputati presso l’impianto palermitano di viale del Fante per un bilancio di 19 affermazioni rosanero, 20 pareggi e 4 successi a tinte rossazzurre. Il risultato di parità rappresenta, dunque, il più frequente nei confronti esterni del Catania contro il Palermo. Le due squadre non andavano oltre il pareggio allo stadio “Renzo Barbera” dal 28 aprile 2012. A distanza di più di 8 anni, dunque, nessun vincitore nè vinto e si ripropone l’1-1. Allora entrambe le compagini militavano nella massima categoria ma in quel caso furono i rossazzurri a passare in vantaggio, andando a segno con Nicola Legrottaglie (25′). Rispose Fabrizio Miccoli (47′).

