PALERMO – CATANIA: si gioca o no? Lo scenario attuale

Sulla base di quanto raccolto dai colleghi di palermotoday.it, la regolare disputa del derby dipende dal prossimo esito dei tamponi in casa rosanero. Gli attuali positivi tra le file del Palermo sarebbero Silipo, Floriano, Lucca, Fallani, Accardi e Peretti. Qualora la positività dei sei in questione dovesse essere confermata, il Palermo quest’oggi non potrebbe scendere in campo. Il numero degli elementi a disposizione si ridurrebbe infatti a 12 elementi (18 i convocati), al di sotto dei 13 “obbligatori” richiesti dalla Lega.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***