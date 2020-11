PAROLA AI TIFOSI: “Fatevi un bell’esame di coscienza tutti. Nessuna idea concreta di gioco, mentalità da correggere”

La posizione, sui social, delle pagine Facebook La Domenica allo Stadio – vicina alla Curva Nord del “Massimino” – e dei Liotrizzati, che seguono tradizionalmente le partite del Catania dalla Sud. Emerge chiaramente la delusione a seguito del terzo ko in campionato:

LA DOMENICA ALLO STADIO

“Commento tecnico: non abbiamo nessun commento tecnico da fare. Che è meglio”.

LIOTRIZZATI

“Fatevi un bell’esame di coscienza tutti. Dalla squadra al tecnico, proprietà compresa. Il tempo dei ringraziamenti a scatola chiusa è finito, siamo stanchi e rammaricati. Guardatevi in faccia e decidete cosa volete realmente fare e come volete andare avanti. E il discorso vale per tutti!”.

“A livello di gioco, non si è vista nessuna idea concreta, un centrocampo che ancora non ha trovato la sua dimensione, il comparto avanzato che fa quel che può venendo servito poco e male e per lo più con lanci lunghi. Pecorino si sbatte come può ma da solo può fare poco. Il gioco sulle fasce latita, nessuna sovrapposizione, nessuna occasione di superiorità numerica. Sicuramente si deve dare atto di tante cose come infortuni, disagi causa covid, mercato fatto con quel che si poteva. Ma la cosa che davvero manca e non è imputabile a questioni tecniche è la mentalità. Questa cosa è la prima da correggere, non si può entrare in campo molli, non si può essere intimoriti. Il tasso tecnico diventa relativo quando si mette in campo la giusta grinta e le giuste motivazioni”.

