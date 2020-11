PAROLA AI TIFOSI – La Domenica allo Stadio: “Caso Raffaele, se volete fare i moralisti assicuratevi di averne i titoli…”

La Domenica allo Stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord Catania, torna sul tanto chiacchierato caso Raffaele:

“Maradona vinse un mondiale, quello in Messico, praticamente da solo. Ma non l’avrebbe vinto se non avesse segnato il primo gol all’Inghilterra con un colpo di mano. La Juventus vinse la sua prima Coppa dei Campioni all’Heysel grazie ad un rigore inventato, festeggiando a fine partita mentre dall’altra parte si contavano i morti. Potremmo citare altri cento episodi. Il calcio, da sempre, è anche questo. Non solo questo, e non vuole dire che sia giusto. Ma da quando il tifoso giudica per categorie morali? Avete deciso che è arrivato il momento di farlo, perché un allenatore che ha l’unica colpa di provenire dalla provincia e di vestire la tuta, ha stoppato un’azione a centrocampo? Avanti, prego. Ma se volete fare i moralisti assicuratevi di averne i titoli. E nel calcio dubitiamo che qualcuno ce li abbia”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***