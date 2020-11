PAROLA AI TIFOSI: “Livello mediocre. Male Biondi, malissimo Izco. Che noia, che barba, che barba, che noia…”

Il commento sui social delle pagine Facebook La Domenica allo Stadio – vicina alla Curva Nord del “Massimino” – e dei Liotrizzati, che seguono tradizionalmente le partite del Catania dalla Sud, dopo il deludente pareggio dei rossazzurri con la Turris.

LIOTRIZZATI – “Livello mediocre quello visto ieri, nelle individualità e nel collettivo. I timidi passi in avanti fatti contro la Vibonese, si eclissano appena si è trovati di fronte una formazione più quadrata, più arcigna in fase difensiva e rapida nelle ripartenze. Vero, magari sono venuti a giocare solo per il pareggio e magari tentare il colpaccio con qualche ripartenza, e questo non ha aiutato a trovare spazi per attaccare. Nel primo tempo si è vista la voglia di attaccare, forse troppo per vie centrali dove non esistevano spazi, se non creati da Reginaldo quando saltava l’uomo o si inventava qualcosa. Sulle fasce c’era più spazio per attaccare, ma sono state sfruttate poco e male. Maldonado la brutta copia di mercoledì, Welbeck ancora una volta a fare tutto lui, paga la stanchezza fisica. Secondo tempo soporifero e un immobilismo stucchevole dei rossazzurri, sparite trame e idee (quelle poche che esistevano), nessun sussulto di orgoglio. Male Biondi che paga la confusione tattica sul suo ruolo da ricoprire e qualche distrazione extra campo legata al contratto, bene la difesa, e bene anche Reginaldo e Pecorino che seppur scarsamente servito hanno provato a combinare qualcosa sfruttando la loro intesa. Malissimo Izco, ma proprio male male. Ora, al netto della querelle sul caso Izco-Biagianti, vorremmo veramente sapere a cosa c**** serve Izco. Non fa la differenza, non è propositivo, perde palla troppo facilmente e spesso in zone critiche. Niente contro di lui, ma di sto passo rischia di macchiare il suo retaggio con la maglia del Catania”.

LA DOMENICA ALLO STADIO – “Commento tecnico: che noia, che barba, che barba, che noia”

