RAFFAELE: insegue le 90 gare da allenatore tra i professionisti

Mister Giuseppe Raffaele ha raggiunto a Bari quota 84 partite in panchina nel contesto dei tornei professionistici, includendo Coppa Italia e Play Off. L’1-0 del 18 ottobre scorso a Francavilla Fontana contro la Virtus ha rappresentato il punto n.121 per una squadra allenata da Raffaele tra i professionisti su un totale di 68 gare di campionato, con una media di 1.78 punti a partita. Il numero di vittorie complessive in competizioni ufficiali professionistiche è attualmente fermo a 40 mentre sono 27 i risultati di parità, 17 le sconfitte, 110 le realizzazioni effettuate e 65 i gol subiti.

