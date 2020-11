RITORNO A LENTINI: ultima vittoria al “Nobile” nel segno di Tonucci

Per la nona volta in competizioni ufficiali il Catania scenderà in campo a Lentini. Avversaria la Turris, a causa dei nuovi lavori di manutenzione del manto erboso dello stadio “Angelo Massimino”. Un campo, quello lentinese, che ha visto i rossazzurri uscire vittoriosi in due circostanze contro la Leonzio, oggi fallita. Una delle quali in Coppa Italia Serie C, con gol di marca etnea recanti le firme di Loriano Cipriani, Fabio Perinelli e Claudio Pelosi. In gare di campionato, invece, un solo successo risalente al Campionato Nazionale Dilettanti 1994/95: l’11 marzo 1995, Domenico Crisafulli autore del definitivo 1-0. Al termine di quella stagione il Catania fu promosso in C2. L’indimenticato Vincenzo Delvecchio, Pasquale Marino, Maurizio Anastasi e Maurizio Pellegrino tra i calciatori militanti in quel Catania. Quest’anno, invece, Denis Tonucci ha firmato il successo rossazzurro ai danni della Juve Stabia e, contro la Ternana dell’ex Cristiano Lucarelli, il Catania ha riportato una sconfitta con l’unico gol catanese firmato da Luis Maldonado.

CATANIA, LE PARTITE DISPUTATE A LENTINI

Vittorie: 3

Pareggi: 3

Sconfitte: 2

Gol fatti: 9

Gol subiti: 9

Differenza reti: =

Coppa Italia Serie C 1988/89, Leonzio 1-1 Catania

Coppa Italia Serie C 1990/91, Leonzio 1-3 Catania

Coppa Italia Serie C 1991/92, Leonzio 4-2 Catania

Serie D 1994-95, Leonzio 0-1 Catania

Serie C 2017/18, Leonzio 0-0 Catania

Serie C 2018/19, Leonzio 0-0 Catania

Serie C 2020/21, Catania 1-0 Juve Stabia

Serie C 2020/21, Catania 1-3 Ternana

