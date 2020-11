SERIE C: Curiale e Di Piazza risollevano il Catanzaro, vince la Paganese

Due partite con fischio d’inizio alle ore 15.00, valide per la 9/a giornata del girone C di Serie C, si sono appena concluse. Bel colpo del Catanzaro, andato a vincere sul campo dell’Avellino per 3-1. Fella (32′) porta in vantaggio i padroni di casa, ma poco prima dell’intervallo subiscono la rete del pari firmata Curiale (42′). Nel corso della ripresa, complice anche l’espulsione di Miceli, i biancoverdi crollano sotto i colpi dei giallorossi che trovano ancora la via del gol con Di Massimo (58′) e Di Piazza (77′). Alla Paganese, invece, basta un calcio di rigore trasformato da Guadagni (76′) per avere ragione della Viterbese in terra laziale.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***