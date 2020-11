SERIE C: girone C, manita della Ternana. Ecco le altre gare della 9/a giornata

Continua a vincere segnando raffiche di gol, la Ternana di Cristiano Lucarelli. Stavolta i rossoverdi si sono imposti in trasferta contro la Cavese per 5-0. Gara praticamente senza storia, caratterizzata dalle reti di Falletti (5′), Vantaggiato (49′ e 52′), Proietti (64′) e Furlan (76′). Si apre con un’affermazione chiarissima della Ternana la 9/a giornata del girone C di Serie C. Queste le altre partite in programma domenica e lunedì:

08.11. 15:00 Avellino – Catanzaro

08.11. 15:00 Bari – Juve Stabia

08.11. 15:00 Virtus Francavilla – Casertana

08.11. 15:00 Viterbese – Paganese

09.11. 21:00 Palermo – Catania

Rinviate Vibonese-Foggia, Potenza-Turris e Bisceglie-Monopoli, a causa delle positività al Coronavirus interne al gruppo squadra di Vibonese, Potenza e Bisceglie.

