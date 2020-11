SERIE C: girone C, tutti i risultati della 13/a giornata e come cambia la classifica

Ecco tutti i risultati maturati sui campi del girone C di Serie C, in occasione delle gare valevoli per la 13/a giornata, e la classifica aggiornata:

RISULTATI

Vibonese 2 – 3 Ternana (38′ Mammarella, 59′ Plescia, 77′ Redolfi, 82′ Vantaggiato, 92′ Vantaggiato)

Bari 1 – 0 Catanzaro (57′ Antenucci)

Palermo 3 – 0 Monopoli (21′ Almici, 24′ Marconi, 76′ Saraniti)

Virtus Francavilla 1 – 1 Teramo (3′ Castorani, 38′ Costa Ferreira)

Viterbese 0 – 1 Foggia (65′ Rocca)

Avellino 1 – 2 Catania (50′ Miceli aut., 66′ Pecorino, 89′ Maniero)

Bisceglie 1 – 1 Potenza (10′ Cianci, 66′ Mansour)

Cavese 0 – 1 Casertana (85′ Carillo)

Juve Stabia 1 – 1 Paganese (12′ Romero, 38′ Mendicino)



CLASSIFICA

Ternana 33 Bari 26 Teramo 24 Turris 20 Catanzaro 19 Juve Stabia 18 Foggia 18 Catania 16 Avellino 15 Palermo 15 Vibonese 13 Monopoli 13 Paganese 12 Virtus Francavilla 11 Bisceglie 10 Potenza 10 Casertana 9 Viterbese 7 Cavese 5

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***