SERIE C – Milanese (A.U. Triestina): “Palermo-Catania esemplificativo, ho chiesto a Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana”

Momento delicato in Lega Pro. Aumentano i casi di positività al Coronavirus e con essi il partito dei dirigenti favorevoli ad una momentanea sospensione del campionato. Tra questi figura l’Amministratore Unico della Triestina Mauro Milanese:

“Siamo arrivati ad un momento in cui la salute è più importante del calcio. Noi abbiamo l’obbligo morale di fermare questa pandemia. Due settimane di pausa non fanno di certo male – si legge su tuttoc.com – Non vogliamo creare assembramenti. Purtroppo anche la prima squadra è in emergenza totale, abbiamo creato un’ondata di positivi e siamo in condizioni difficili, il calcio deve riflettere. Ho chiesto al Presidente Ghirelli di fermare il campionato per qualche settimana, permettendo alle tante società colpite dal virus di normalizzare la propria posizione garantendo così la regolarità del torneo, tanto non abbiamo neppure gli Europei. Abbiamo 185 positivi in Lega Pro e si fa finta di chiudere gli occhi. Palermo-Catania è stato esemplificativo con i rosanero con 11 titolari e un solo portiere di riserva: così si falsano i campionati, si rischiano cose non serie per il campionato. Sembra si stia aspettando qualcosa di eclatante. Ho fatto le mie precisazioni a Ghirelli: ci costringono a viaggiare e a portare il virus in giro, il virus non ha le gambe ma se lo portiamo in giro noi diventa difficile fermarlo”.

