SERIE C: non solo Catania e Vibonese in campo mercoledì, le gare in programma

Mercoledì Catania e Vibonese disputeranno al “Massimino” la gara rinviata nei giorni scorsi a causa dell’emegenza Covid che ha colpito i calabresi. Il match, valido per il recupero dell’8/a giornata del girone C di Serie C, non sarà l’unico. Nel pomeriggio infatti Palermo e Potenza si affronteranno al “Barbera” (recupero 2/a giornata) mentre, in serata, è previsto il fischio d’inizio di Teramo-Foggia. Fissata anche la disputa di Avellino-Bisceglie alle 15:00 (recupero 3/a giornata), ma si va verso un nuovo rinvio visto che, attualmente, sono soltanto sette i calciatori pugliesi a disposizione.

Giornata 3 – 18.11. 15:00 Avellino – Bisceglie (rinvio quasi certo)

Giornata 2 – 18.11. 15:00 Palermo – Potenza

Giornata 8 – 18.11. 20:30 Catania – Vibonese

Giornata 3 – 18.11. 20:45 Teramo – Foggia

